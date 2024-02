La Journée équestre de Muriaux souffle 20 bougies

Même sans neige, la Journée équestre de Muriaux ravit les participants et le public. Une septantaine de concurrents avec leurs chevaux franches-montagnes se sont donnés rendez-vous ce dimanche sous un soleil radieux. Les compétitions de char attelé et de VTT attelé ont remplacé les traineaux et les skis pour cette 20e édition. Claude Boillat tient les rênes de cette manifestation depuis le début. Le président d’organisation n’imaginait pas un tel succès au début de l’aventure en 2000. « Au début, on était une équipe de copains », souligne le Taignon. Ce n’est qu’à partir de 2004 que la manifestation a pu s’appuyer sur une association : l’Amicale de la Journée équestre sur neige de Muriaux. « Mais en arriver là, on est quand même surpris ! ». Au cours des 20 éditions, les parcours sont devenus plus compliqués et techniques. Claude Boillat estime que les concurrents sont aussi devenus plus performants : « on voit que ça va toujours plus vite ». Et s’il ne fallait retenir qu’un souvenir de ces deux décennies, ce seraient les éditions avec la neige : « On a eu 2003 qui était une année magnifique avec des traineaux ».