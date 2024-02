« 40 ans / 40 voix » avec Lise Bailat

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, l’invitée était Lise Bailat, journaliste à RFJ durant 9 ans entre 2002 et 2012. Elle y a appris le métier, l’a exercé avant de partir sac au dos à travers l’Amérique du Sud. L’enfant de Glovelier a ensuite posé ses affaires à Berne pour couvrir la politique fédérale en étant correspondante au Palais pour les Radios Régionales Romandes. Elle est revenue à Delémont pour devenir la première – et à ce jour toujours la seule – rédactrice en cheffe de RFJ (2010-2012). « Ce que je trouve fascinant dans le journalisme local, a-t-elle témoigné, c'est que vous donnez une information et lorsque vous sortez dans la rue, vous croisez une personne impliquée qui vous dira si votre info était correcte ou pas. C'est là que se situe l'exigence. »

Lise Bailat était accompagnée dans le studio par Christelle Guélat Koller, journaliste à RFJ durant 13 ans (1995-2009). Toutes les deux ont apporté un regard féminin sur le métier de journaliste et se sont aussi souvenues des temps forts de leur passage à RFJ comme les dimanches électoraux ou la 100e édition du Marché-Concours en 2003. A écouter ci-dessous. /clo