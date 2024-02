Fenaco jette l’éponge à Réclère

C’est un petit coup de théâtre en Haute-Ajoie : Fenaco abandonne son projet d’agrandissement à Réclère. La société coopérative agricole retire sa demande de permis de construire, a-t-elle annoncé ce lundi à RFJ et alors que le projet avait suscité des oppositions d'habitants de Réclère. Fenaco avait publié une demande pour agrandir son espace de stockage d’engrais. Le projet visait la construction de trois nouveaux bâtiments au bord de la route principale pour entreposer environ 2'000 tonnes d’urée, des réserves obligatoires utilisables en cas de crise. La rénovation et l’agrandissement du dépôt existant, présent à Réclère depuis les années 1980, tombent aussi à l’eau.





Des contraintes budgétaires

« Il ressort des rapports d'examens préalables disponibles entre-temps que les contraintes liées à la réalisation du projet s’avèrent trop coûteuses et ne permettent plus une réalisation économiquement viable », explique Fenaco qui invoque des freins « budgétaires » et non « sécuritaires », même si la société affirme avoir entendu les craintes de la population. Le dépôt existant va continuer de fonctionner comme actuellement. Fenaco ajoute se mettre à la recherche d’autres sites pour stocker l’urée en Suisse.





Une bonne nouvelle, selon les opposants et la commune

Le projet de Fenaco avait suscité de vives réactions de la part de certains habitants de Réclère. Le retrait de la demande de permis de construire réjouit donc Nadiejda Wichtermann, voisine du projet et opposante : « C’est tout ce qu’on voulait », dit-elle, « ravie ». Du côté de la commune, la maire de Haute-Ajoie Josiane Sudan réagit ainsi : « Puisqu’une grande partie de la population ne veut pas de ce projet, c’est une bonne nouvelle ». Josiane Sudan attend encore, ce lundi après-midi, l’annonce officielle du retrait du permis de construire de la part de Fenaco. Elle précise que la coopérative agricole, présente à Réclère comme simple entrepôt, ne paie pas d’impôt à Haute-Ajoie. /mmi