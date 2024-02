Passation de pouvoir à Crescendo

Crescendo écrit une nouvelle partition. Fabienne Veya-Cattin est la nouvelle présidente de l’association en charge de Piano à St-Ursanne et Piano à Porrentruy. L’habitante de Courtelary a été élue vendredi en assemblée générale, selon un communiqué transmis ce lundi. Elle succède à Vincent Baume qui a occupé cette fonction pendant 24 ans. Le membre fondateur de Crescendo conserve néanmoins son poste de directeur artistique et général de Piano à St-Ursanne et Piano à Porrentruy. Lors de l’assemblée générale, la composition du comité a aussi été renouvelée pour les quatre prochaines années. /comm-nmy