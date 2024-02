Un changement de calcul pour le Nutri-Score

Si vous êtes attentif au Nutri-Score lors de vos achats sans doute remarquerez-vous certains changements. Ce système qui classe les aliments avec des lettres (A à E) et couleurs (vert foncé à rouge) en fonction de leur qualité nutritionnelle globale évolue. A partir du mois d'avril, les produits sucrés et les édulcolrants dans les boissons seront davantage pénalisés. « On retrouve surtout les édulcorants dans les boissons tels que le Coca Light et certains yogourts. Ils apportent le sucre sans y apporter de l'énergie », explique Anita Kradolfer, diététicienne à Delémont.