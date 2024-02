« 40 ans / 40 voix » avec Thierry Meury

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’univers si particulier et complexe de la satire et de l’humour en radio était à l’honneur avec Thierry Meury, chroniqueur sur RFJ depuis une dizaine d’années. L’humoriste jurassien est l’auteur de la chronique On a marché sur la tête diffusée le jeudi à 7h15. « En satire, je trouve important d’utiliser souvent le point d’interrogation plutôt que l’affirmation, a expliqué Thierry Meury. Il est souvent plus drôle. »

La satire sur RFJ, c’était aussi la célèbre Moulinette de Pierre-André Marchand, qui a rappelé que « RFJ est le seul média qui ne m’a jamais foutu dehors » ! Gérard Comment, dit « Le Comé » et auteur des Comérages dans les années 1990, était aussi de la revue. À découvrir ci-dessous. /clo