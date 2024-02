Accident de la route à Porrentruy

Une voiture a quitté la route hier à Porrentruy. La police cantonale jurassienne indique que lundi vers 19h40 un véhicule qui circulait depuis Alle s’est déporté sur la gauche de son sens de marche alors qu’il arrivait à hauteur du pont qui mène à l’autoroute. La voiture a traversé la voie de circulation et percuté la glissière de sécurité. Selon la police le véhicule a continué son embardée et traversé un enclos avant de terminer sa course quelques mètres plus bas contre un mur. L’automobiliste a été transféré à l’Hôpital du Jura à Delémont. /comm-tna