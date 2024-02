Un an après les séismes, la Turquie peine à se reconstruire

C’était il y a un an jour pour jour. Le 6 février 2023, la Turquie était secouée par les séismes les plus meurtriers de son histoire. Plus de 53'000 personnes ont été tuées ainsi que 6'000 autres en Syrie voisine. Selon les chiffres officiels, quelque 700'000 bâtiments se sont effondrés, notamment dans la province la plus touchée d’Hatay. La situation reste très compliquée pour les habitants selon Asef Argüz, restaurateur delémontain qui a acheminé de l’aide jurassienne l’an dernier sur place. Si la vie a repris son cours et les enfants le chemin de l’école, des centaines de milliers de personnes sont encore hébergées dans des conteneurs provisoires.