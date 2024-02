« 40 ans / 40 voix » avec Jean-René Petignat

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’invité était Jean-René Petignat, animateur à toute heure et directeur de la régie publicitaire de Fréquence Jura durant les deux premières décennies de l’histoire. Sa voix a incarné les programmes à travers notamment des émissions phares telles que Les dédicaces de Bon dimanche, Le Joker, Le Grand Jeu du samedi matin, Confidences ou encore Le Bal du samedi soir, que Jean-René a animé plus de 1'000 fois !

Jean-René était accompagné par Valérie Montavon, une des premières animatrices de Fréquence Jura, et a eu la visite par téléphone d’un certain Alain Morisod, avec qui il a vécu tant de moments forts en radio et en musique. Une émission remplie d’émotions et d’anecdotes, à découvrir ci-dessous. /clo