L’apprentissage de l’écriture harmonisé dès les premières années d’école

Ces nouveaux « MER » ont été acceptés sans trop de résistance dans le Jura au cours de ce premier semestre à quelques exceptions près, selon le Service de l’enseignement. Kim Widmer, jeune enseignante à l’école du Val Terbi, en voit déjà les fruits. « On a déjà pu observer que cela fonctionne. On a même certains élèves qui arrivent déjà à écrire leur prénom en lié. On leur fait répéter quotidiennement ces gestes », explique l’enseignante. Le but étant « d’automatiser leurs gestes pour qu’ils puissent par la suite se concentrer sur autre chose telle que l’orthographe », explique Karine Mertenat, conseillère pédagogique au SEN.







« On n’exige pas plus des enfants »

Certains enseignants, habitués à une méthode plus libre et moins systématique, ont pu rencontrer quelques peines pour s’adapter ou trouver que l’école enfantine se durcissait et devienne trop exigeante envers des enfants de 4 à 6 ans. « On n’exige pas plus. Mais on a compris maintenant, grâce à différentes études, qu’il ne fallait enseigner qu’une seule écriture et ne plus perdre l’enfant en commençant à lui apprendre à écrire en majuscules puis passer à une écriture cursive », explique Céline Liechti, directrice de l’école du Val Terbi qui a contribué à l’élaboration de ces MER qui donnent une vision des objectifs à long terme, de la 1re à la 11e année.