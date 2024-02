Une sirène défaillante sur les 86 que compte le Jura

Le Jura était dernièrement habitué aux « 100% de réussite » lors du test annuel des sirènes. Mais les essais menés ce mercredi ont permis de déceler une défaillance sur les quelque 86 installations que compte le canton. « Le signal n’est pas parti et la sirène n’a pas fonctionné du tout. Dès demain, une intervention d’un service spécialisé de la Confédération est prévue pour identifier le problème et réparer dans les meilleurs délais. On ne laisse pas traîner ça », confie Damien Scheder, chef de la protection de la population et sécurité pour le canton du Jura, sans révéler le lieu du dysfonctionnement. Il s’agit selon lui d’une première en 10 ans. « C’est justement le but de cet exercice ! », rappelle Damien Scheder. Malgré ce petit accroc, le Jura restera largement dans la moyenne suisse. /jpi