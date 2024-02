Votations fédérales du 3 mars : Pure Politique ouvre le débat

Les prochaines votations fédérales sont au programme le 3 mars prochain. Les Suisses se rendront aux urnes pour se prononcer sur deux initiatives. La première, issue des syndicats, concerne l’octroi d’une 13e rente AVS aux retraités, sans toucher aux prestations complémentaires. La deuxième, des Jeunes libéraux-radicaux, vise à relever progressivement l’âge de la retraite pour financer l’AVS durablement. Il s’établirait initialement à 66 ans, puis évoluerait en fonction de l’espérance de vie.

Notre émission Pure Politique vous propose deux débats ce mercredi soir dès 18h20 sur RFJ. Consacré à la 13e rentre AVS, le premier mettra aux prises le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridez (pour le « oui ») et le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura Pierre-Alain Berret (pour le « non »). Le deuxième traitera de l’initiative des rentes. Pierre-Alain Fridez (pour le « non ») débattra avec Nicolas Kocher, membre des Jeunes libéraux-radicaux jurassiens (pour le « oui »).

Pure Politique est donc à suivre ce mercredi dès 18h20 sur RFJ et RFJ.CH. /rch