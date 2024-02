La future gare routière de Porrentruy est sur les bons rails

Le changement est en marche pour le quartier de la gare à Porrentruy. Jeudi soir lors de sa première séance de l’année, le Conseil de ville a accepté l’échange de parcelles entre la Municipalité et La Poste. La ville deviendra propriétaire du terrain et du bâtiment du Géant jaune à côté de la gare. En échange, la ville cède un terrain situé au Voyeboeuf et y ajoute une soulte de 1,1 million de francs. Cet échange a été salué par l’ensemble des groupes du Conseil de ville qui voient dans ce projet une opportunité à ne pas manquer pour redynamiser le secteur gare de la ville.





La gare routière sur les bons rails

En acceptant le projet présenté par le Conseil municipal, le législatif bruntrutain a « posé la première pièce du puzzle » qui doit permettre de redynamiser le quartier de la gare. Si tous les groupes ont fait part de leur enthousiasme face au projet, notamment le fait que la future gare soit mise en conformité avec la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHAND), le groupe PLR a tout de même tenu à émettre certaines craintes relatives à la situation financière de la ville. « C’est pour cette raison que nous souhaitons réaliser un partenariat public-privé, nous a confié Julien Parietti, conseiller municipal en charge du dossier. Notre objectif est également de rentabiliser notre droit de superficie et rentabiliser cette parcelle. Nous allons désormais relancer les discussions avec les différents acteurs. » Le visage du secteur gare ne devrait pas connaître de changement majeur avant un délai de 3 ou 4 ans, le temps que La Poste puisse déménager dans le bâtiment qu’elle construira au Voyeboeuf.