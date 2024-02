Une filiale postale s’installera à Develier

La Poste implantera bientôt une filiale à Develier. Dès ce printemps, il sera possible d’effectuer ses prestations postales dans une filiale en partenariat qui s’installera dans les locaux du Petit Marché, annonce la Poste ce jeudi. L’offre postale est proposée depuis 2021 sous la forme d’un service à domicile, qui sera donc remplacé. Avec l’ouverture du Petit Marché courant janvier, la Poste a réévalué la situation en discussion avec la Commune. « Le service a domicile a certes répondu aux attentes de nos habitants, mais le Conseil communale est très heureux d’accueillir à nouveau les services de la Poste dans un commerce » se réjouissent les autorités.

Le dépôt de lettres et de colis ainsi que l’achat de timbres-poste seront possibles à un guichet. Il sera également possible d’effectuer des versements et des retraits. Un tout-ménage sera distribué à la population concernée quinze jours avant la date d’ouverture. /comm-edr