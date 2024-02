« 40 ans / 40 voix » avec Angela Fleury

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, Angela Fleury est venue clore la troisième semaine de cette émission spéciale. Actuelle déléguée à l’égalité dans le canton du Jura, elle a travaillé pour Fréquence Jura entre 1985 et 1998, animant de nombreuses émissions dont La Matinale, Radio varicelle, mais surtout des émissions service au quotidien. Au total plus de 1'200 ! « A l’époque, de telles émissions avaient un véritable rôle pédagogique », a expliqué Angela Fleury, avant d’ajouter qu’elle apprécie par-dessus tout le côté « instantané de la radio ».

Angela Fleury était accompagnée par Gaël Klein, avec qui elle forma un duo en matinale durant quatre ans au milieu des années 1990. Une émission composée d’une animatrice et d’un journaliste, c’était révolutionnaire à l’époque. « Le métier changeait puisqu’un animateur pouvait interroger un politique et un journaliste désannoncer un disque, a expliqué Gaël Klein. On a fait plein de choses qui sortaient de l’ordinaire… notamment une interview sur le Charles de Gaulle », que l’ancien rédacteur en chef a racontée photos et billets d’accès à l’appui. À savourer ci-dessous. /clo