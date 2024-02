L’UDC Jura à contre-courant du parti national

Gros débats jeudi soir dans les rangs de l’UDC Jura qui ont débouché sur des mots d’ordre contraire au parti national. Réunis en assemblée à Bassecourt, une trentaine de membres ont mené de vives discussions concernant les deux votations fédérales du 3 mars. Les opposants à la 13e rente AVS, dont le nouveau conseiller national Thomas Stettler, ont rappelé que le système des rentes complémentaires permet déjà de soulager les budgets les plus modestes. De plus, l’initiative des syndicats s’adresse à tous les rentiers peu importe leur revenu. Les partisans ont relevé, quant à eux, le geste qui pourrait être fait pour les retraités, selon le communiqué de presse. Le vote a été serré et a donné une courte majorité pour le OUI. Une position contraire à celle du parti national. La seconde initiative pour le relèvement de l’âge de la retraite des Jeunes PLR a été rejetée là aussi à une courte majorité. /comm-ncp