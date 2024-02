Les Castors vont changer de directeur

La Fondation Les Castors a nommé un nouveau directeur. En raison du départ à la retraite de Thierry Bohlinger, Pierluigi Fedele reprendra le poste à partir du 1er avril prochain. La nomination de Pierluigi Fedele, ancien directeur de l’Association jurassienne d’accueil des migrants, a été annoncée ce vendredi. « Son expérience et ses compétences dans le domaine social seront des atouts majeurs pour guider notre Fondation et pour veiller au bien-être et à l’épanouissement des résidents et travailleurs que nous accueillons », explique l’institution pour adultes en situation de handicap. /comm-mmi