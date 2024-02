Plus de 200 métiers présentés au salon interjurassien de la formation

Le salon interjurassien de la formation proposera un large éventail de métiers. L’événement aura lieu du 28 février au 3 mars au Forum de l’Arc à Moutier. Le comité d’organisation présente vendredi la 12e édition de la manifestation, plus de 10'000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, 3'500 élèves jurassiens et bernois du secondaire. Les écoliers prépareront leur venue au salon à l’aide de leur professeur. Sur place, ils auront droit à une visite guidée afin de découvrir les 209 métiers présentés lors de l’événement. « La formation est destinée principalement aux jeunes car ce sont eux qui sont en position de choisir un métier mais nous visons également un public plus large » explique le président de l’événement Pierre-Alain Berret. Le salon n’est effectivement pas seulement ouvert aux jeunes puisqu’un des deux invités d’honneur de l’événement est la formation continue. La manifestation offre la possibilité à toute personne désireuse de renforcer ses compétences ou souhaitant se réorienter professionnellement de découvrir les possibilités qui s’offrent à elles. « Il est important de rappeler qu’aujourd’hui on se forme durant toute sa vie professionnelle et pas seulement entre 16 et 20 ans » souligne Pierre-Alain Berret qui a succédé il y a maintenant deux ans à Anita Rion à la présidente du salon. Il vivra ainsi sa première édition aux rênes de la manifestation. /age