Se réunir autour du ballon pour le handicap

Grâce au travail des apprentis, Claude Lab, vice-directrice de l’école des métiers de la santé et du social de Delémont, est ravie de donner plus de visibilité aux personnes en situation de handicap: « Dans ce tournoi, on les considère en tant que personne et non pas en tant que personne à besoin particulier. Le but est également de faire lever les aprioris ».

« Nous sommes heureux de pouvoir organiser des évènements après la période Covid qui a été particulièrement difficile pour les personnes en situation de handicap, les apprentis et les travailleurs en institutions sociales. », complète-t-elle.



En tant que grande fan de football, Charlotte Afolter, employée en intendance chez l'association Pinos à Courtemaîche est ravie de l’évènement : « Pour moi il est très important que mon institution soit représentée aujourd’hui à ce tournoi ». /cbu