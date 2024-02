Magicien, mime ou encore girafe, les enfants ont enfilé leur plus beau costume de carnaval ce samedi après-midi à Courtemaîche. Le char transformé en paquebot et son capitaine ont conduit environ 150 enfants depuis l’école jusqu'à la halle des fêtes où petits et grands ont pu s’amuser grâce à différentes activités comme le concours de masque. Cette année, les organisateurs du carnaval de Courtemaîche ont choisi le thème du cirque pour articuler les festivités. /jad