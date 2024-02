Tripet-Clique et Pataclique font ménage commun

Si l’on voit l’avenir avec espoir du côté des Débâtchies, la société est bien ancrée dans le présent, alors que carnaval bat son plein. Noémie Wirz, tambour major qui dirige les musiciens, s’applique à faire en sorte que les membres issus de deux sociétés différentes jouent en harmonie. Une tâche qu’elle ne trouve pas difficile, même s’il a fallu s’organiser : « La Pataclique a fait une sélection de 8 morceaux, la Tripet-clique également, et nous avons ajouté 2 morceaux choisis en commun. Il était impossible d’en créer plus ensemble pour cette année. On a eu une année très chargée : on a commencé les répétitions fin avril, 18 morceaux à apprendre, ça n’est pas rien pour une nouvelle société. Mais quelle fierté de diriger une équipe pareille ! », conclut-elle. Nul doute que les carnavaliers seront ravis ! /tbe