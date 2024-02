On a cherché l’argent communal dimanche après-midi à Trissville

Les confettis ont volé, les chars ont défilé, les cliques ont joué, et on a cherché l’argent de Delémont aujourd’hui à Trissville. Le thème imposé du cortège du 125e carnaval de la capitale jurassienne, « Trissville sans vingt-cinq sous », a fait germer des idées plus loufoques les unes que les autres. Les cuisiniers qui criaient la « recette communale », Picsou qui cherchait à récupérer l’argent qu’il se faisait voler par les Rapetou ou encore Robin des Bois souhaitant voler l’argent de la Confédération pour soulager la ville de Delémont ont tous pointé du doigt avec mordant les finances dans le rouge du chef-lieu jurassien. /tbe