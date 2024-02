Bach résonnera dans l’église des Jésuites à Porrentruy

L’orgue de l’église des Jésuites, fabriqué par Jurgen Ahrend, a contribué à l’activité liée à la musique baroque à Porrentruy. « Bach est très lié à Porrentruy depuis 1985, puisque l’on a installé un orgue qui se destinait principalement à sa musique », raconte Gabriel Wolfer.





Une musique qui touche tout le monde

Selon le directeur artistique des Tribunes baroques, la musique de Jean-Sébastien Bach, ou plus largement la musique classique, n’est pas seulement réservée aux initiés. « Dès le moment où on a des oreilles et de la curiosité (…) on est les bienvenus », explique Gabriel Wolfer.