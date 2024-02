Cambriolage à Damvant

Le magasin d’alimentation de La Poste à Damvant a été cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le témoignage de la famille Bobillier, propriétaire des lieux, quatre individus cagoulés ont pénétré dans le shop vers 2h du matin. Sonia Bobiller a d’abord entendu un bruit de moteur, avant qu’elle et son mari ne soient alertés par le fracas d’une vitre qui se brise : les visiteurs indésirables ont détruit la vitrine du magasin pour entrer. L’appartement de la famille Bobillier se trouve juste au-dessus de leur shop. Même s’ils n’ont repéré aucune arme et par peur d’une confrontation, les propriétaires ont décidé de ne pas intervenir et de prévenir la police cantonale. L’épisode a duré quatre minutes. Les malfrats ont pris la fuite en direction de la France. Les caisses ainsi que des cartouches de cigarettes d’une valeur d’environ 35'000 francs ont été volées selon l’estimation de Frédéric Bobillier. La police cantonale jurassienne indique être intervenue à la suite de l'appel.

La station-shop de La Poste à Damvant est fermée jusqu’à nouvel avis alors que le restaurant qui n’a pas été touché devrait rouvrir ce mardi. /jad