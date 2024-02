Fuite d’huile sans gravité à Boncourt

L’alerte a été donnée ce lundi vers 11h30 à la Police cantonale jurassienne : une fuite d’huile végétale s'est produite sur le site de British American Tobacco (BAT) à Boncourt. Le SIS Basse-Allaine et le Centre de renfort et de secours de Porrentruy sont intervenus sur place avec 5 véhicules et 13 hommes. Ils ont constaté que la quantité d’huile était minime – une dizaine de litres – et ont rapidement pu contenir la fuite. Aucune pollution n’a été constatée, et aucun liquide ne s’est écoulé dans la rivière.

La gendarmerie s’est également rendue sur les lieux. /comm-lad