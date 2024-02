La peste porcine africaine aux portes de la Suisse

C’est une maladie porcine hautement contagieuse qui se trouve actuellement aux portes de la Suisse. La peste porcine africaine qui se caractérise par un taux de mortalité très élevé chez les porcs et sangliers a été détectée dans le Nord de l’Italie. « Pour l’instant, on est protégés grâce aux Alpes, mais la maladie est très contagieuse, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive en Suisse », explique Gaël Monnerat, président de la section romande de Suisseporcs. « Le plus gros risque en Suisse n’est pas lié aux sangliers en eux-mêmes. Le transport de viande par l’homme peut mener à des propagations très rapide », complète-t-il.