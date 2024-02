Prison ferme pour des trafiquants de drogue prévôtois

Le verdict est tombé ce lundi concernant cette affaire de trafic de drogue. Les deux individus agissaient depuis leur logement situé à Moutier. Leur trafic s’est effectué dans le Jura et le Jura bernois, mais aussi jusqu’en Valais. Selon Ajour/Le Journal du Jura, le premier trafiquant et tête pensante du duo reçoit une peine de quatre ans et demi de prison ferme. Le second écope quant à lui, de deux ans et cinq mois, dont huit mois et demi fermes, déjà purgés. Pour le reste de la peine, il bénéficie d’un sursis, avec un délai d’épreuve de trois années. Josselin Richard, le président du Tribunal, explique ces différentes sanctions par le fait que le premier dealer a « profité de la sensibilité et de la faiblesse » du second.

Au total, les individus ont vendu près de 350'000 francs de substances illégales. Parmi elles, on retrouve notamment de la MDMA, du speed, de l’ecstasy, de la cocaïne ou encore de la marijuana. /sgo