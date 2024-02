Un week-end festif pour les 40 ans de RFJ

RFJ va marquer son 40e anniversaire d’une pierre blanche. Née le 18 février 1984, votre radio met sur pied divers événements lors du week-end à venir pour célébrer ces quatre décennies sur les ondes.

Dès 6h ce vendredi 16 février, RFJ proposera entre Porrentruy et Delémont des émissions spéciales, des concours inédits et des petites douceurs pour celles et ceux qui viendront à sa rencontre. L’administrateur délégué et fondateur de RFJ, Pierre Steulet, sera par ailleurs l’invité de l’émission « 40 ans/40 voix », qui se tiendra entre 12h40 et 13h20 à la gare de Porrentruy.

Samedi soir 17 février, dès la fin de la retransmission du derby de hockey sur glace entre le HC Ajoie et le HC Bienne, Jean-Michel animera le Bal des 40 ans de RFJ en compagnie de figures marquantes de la radio et d’invités surprise. Enfin, dimanche 18 février, l’émission Bon Dimanche proposera de la musique francophone de 1984, avec bien sûr les fameuses dédicaces.

Les chroniques « 40 ans au rythme de la vie » et « 40 ans au rythme de la musique », puis l’émission « 40 ans/40 voix », continueront ensuite jusqu’au 15 mars prochain. Une soirée institutionnelle mettra un point d’orgue aux festivités fin mai dans les Franches-Montagnes. /comm-rch