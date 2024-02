« 40 ans / 40 voix » avec Serge Jubin

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’invité était Serge Jubin, journaliste depuis… 40 ans ! Il a démarré sa carrière au quotidien Le Pays avant de travailler pour Fréquence Jura (1989-1998) occupant notamment le poste de rédacteur en chef. À l’aube du nouveau millénaire, il entre au Temps comme correspondant pour l’Arc jurassien puis revient à la radio en 2017 en tant que journaliste parlementaire à Berne. Un poste créé par les radios locales de Romandie en 1994. « C’était vraiment une très bonne décision à l’époque, s’est souvenu Serge Jubin. C’est important que les Jurassiens puissent avoir des explications au quotidien de l’actualité fédérale ».

À ses côtés, un journaliste au parcours similaire bien qu’ils n’aient jamais été collègues. Florent Quiquerez a démarré sa carrière à RFJ en 2004 avant d’occuper le poste de correspondant à Berne pour les radios romandes puis de bifurquer sur la presse écrite en 2015. Il a pu expliquer l’importance de créer un lien de confiance dans le microcosme de la politique fédérale, quel que soit le média pour lequel le journaliste travaille.

À écouter ci-dessous. /clo