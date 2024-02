Confettis et huile hydraulique sur la chaussée à Porrentruy

Un incident lors du cortège de carnaval à Porrentruy. Le tracteur et sa remorque du Rai-Tiai-Tiai, qui ouvraient le défilé dans les rues de la vieille ville, ont rencontré un problème technique mardi après-midi. Une conduite d’huile hydraulique s’est rompue déversant ainsi entre 10 et 20 litres sur la chaussée, selon le commissaire de la police municipale Dominique Vallat. Le liquide s’est répandu sur une centaine de mètres au pied des dizaines d’enfants qui participaient aux festivités. Les pompiers du Centre de renfort de Porrentruy et une entreprise spécialisée sont intervenus pour nettoyer la chaussée. /ncp