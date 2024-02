Le Rai-Tiai-Tiai pour toutes les générations

Le Rai-Tiai-Tiai a tenu éveillé de nombreux Ajoulots, ceux au chaud dans leur lit et ceux sur les chars à déambuler dans les rues de leurs villages.

Cette tradition bruyante de carnaval est d’habitude réservée aux plus jeunes. Mais à la Baroche, la société de carnaval des Barotchais accueille toutes les générations. Daniel Lorentz, 52 ans, est l’un de ses membres. Et ce mardi matin à 8h, après une nuit blanche, il était toujours autant motivé. « C’est une tradition qu’il faut garder ! », assure l’habitant de Charmoille. Depuis l’âge de 16 ans, il fait le Rai-Tiai-Tiai et n’a quasi jamais manqué ce rendez-vous. Le manque de sommeil, le bruit et le froid n’effraient pas les membres de la société. « Nous on est motivé, il y a en un qui avait 60 ans et il est toujours là », ajoute Daniel Lorentz. A croire que le Rai-Tiai-Tiai maintient en forme ! /ncp