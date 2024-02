« 40 ans / 40 voix » avec Jennifer Recoing

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi de Saint-Valentin était la date parfaite pour inviter Jennifer Recoing. Cette passionnée de radio a touché à tout ce qui se fait en matière d’animation : de l’antenne à la formation en passant par la gestion du personnel, la mise sur pied de grille horaire et surtout d’opérations spéciales comme les célèbres tournées « fleurs et chocolat » de la Saint-Valentin et de la Fête des Mères. « C’est tellement motivant de s’imaginer qu’on va créer un lien avec l’auditeur, qu’on va mettre des sourires sur les visages », a témoigné Jennifer.

Faire plaisir tout en étant surprenant, innovant, cela nécessite une imagination débordante. Jennifer en possède et a parfois organisé des « trucs de fou » comme une soirée entre célibataires à la Saint-Valentin. C’était il y a 17 ans, et Jennifer a eu la surprise de découvrir en direct l’arrivée de Sarah et Jean-François, couple qui s’est connu … à la soirée de RFJ et forme aujourd’hui une famille. Emotions garanties à découvrir ci-dessous. /clo