Soins à domicile et appartements protégés main dans la main à Bassecourt

La Fondation pour l’aide et les soins à domicile s’associe avec les nouveaux appartements protégés de Bassecourt. La FAS a récemment signé une convention avec la Fondation Pré Convert qui exploite La Résidence La Prairie et ses 48 logements qui seront proposés dès cet été, selon une annonce faite mercredi. Concrètement, les soins à domicile jurassiens s’occuperont notamment des prestations prescrites par un médecin et remboursées par les caisses maladie, soit tout ce qui concerne les soins ambulatoires. Sans cette collaboration, « nous aurions dû revoir toute notre infrastructure organisationnelle et créer un nouveau type de facturation, soit beaucoup de choses pour relativement peu de prestations », explique le directeur de la Fondation Pré Convert, Jean-Michel Hofmann, qui exploite également le nouvel EMS Les Boutons d’Or et celui de Claire-Fontaine.

La Fondation Pré Convert reste toutefois en charge des prestations obligatoires pour les appartements protégés, à savoir ce qui concerne l’animation et la sécurité. « Les locataires ont tous une montre alarme et s’il y a un souci, c’est en lien directement avec les sonnettes de l’EMS », souligne Jean-Michel Hofmann.