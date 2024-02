« 40 ans / 40 voix » avec Sandrine Beuchat

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invitée était Sandrine Beuchat, engagée comme secrétaire mais qui fut vite devenue une voix marquante des publicités sur Fréquence Jura au début des années 2000. Sandrine « montait à l’antenne » tous les jours pour transmettre les messages spécifiques des annonceurs et a même animé durant longtemps le célère Jeu du rire. « C’est vraiment une énorme fierté d’avoir fait partie de l’aventure Fréquence Jura, a raconté Sandrine Beuchat. J’en ai presque les larmes aux yeux. Jamais je n'aurais pensé pouvoir parler à l’antenne, ça a été extraordinaire. C’est une grande famille, je n’ai que des bons souvenirs et je suis émue. »

Pour accompagner Sandrine, Georges Basas était aussi dans le studio. Catalan d’origine, ce photographe professionnel vit depuis belle lurette dans le Jura et a posé sa voix sur des milliers de messages publicitaires… au point qu’en vacances aux Canaries, on lui a même déclaré, à la caisse d’un supermarché : « Mais, c’est la voix de Fréquence Jura ?! » ! A savourer ci-dessous.