Le réseau d'eau des Franches Montagnes jouira des rénovations du réservoir de St-Imier

D’importants travaux ont démarré au lieu-dit « Sur les Crêts » au début de l'année. Le premier réservoir construit en 1893 à St-Imier alimente en eau les communes de St-Imier et d’une partie du Vallon. Mais il est aussi utilisé en cas d’urgence pour suppléer le réseau du syndicat des eaux des Franches Montagnes. Toute la structure est en train d’être étanchéifiée et agrandie. Une remise à neuf très attendue : « Nous sommes tenus de pouvoir fournir un volume d’eau plus important notamment dans le cas de besoin accru en eau par les pompiers en cas d’incendie », explique Patrick Adatte, chef du service de l’équipement de la commune de St-Imier. La possible réalisation d’un chauffage à distance au centre de St-Imier fait également partie des raisons de cet agrandissement.





Un réservoir centenaire

En 1893, ce réservoir a été le premier a être foré dans la roche, pour être alimenté par la source de la Raissette à Cormoret. « C’est en fait une caverne dont le plafond n’a jamais été étanchéifié, précise Patrick Adatte. Aujourd’hui, les travaux visent à rendre ce plafond étanche et également à agrandir le réservoir ». La structure passera d’une capacité de 1184 à 1353 mètres cubes, soit une augmentation de 14%.





Un projet complexe

Pourquoi ce projet, dont on parlait il y a dix ans déjà, ne se réalise qu’aujourd’hui ? Réponse de Patrick Adatte : « Tout dépendait de l’avancée de l’ensemble du projet des Sauges, à savoir capter l’eau et mettre en place le réseau de distribution. Tant que nous n’avions pas cette nouvelle ressource, c’était absolument impossible de faire des rénovations sur notre réseau qui fonctionnait en flux tendu ». Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année./Jse