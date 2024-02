Les anciens plans cadastraux disponibles sur le GéoPortail

Les plans cadastraux historiques, source de compréhension de l’aménagement du territoire, sont désormais disponibles sur le GéoPortail. Quelque 1'100 plans sont mis à la disposition du public par les archives cantonales jurassiennes et le service du développement territorial. « L’évolution du territoire devient ainsi plus facilement compréhensible », se réjouit le canton ce jeudi.



De 1850 à 1930

Les archives cantonales jurassiennes ont mis en place un programme de numérisation de leurs plans cadastraux, appelé Metrikos, qui regroupe principalement les plans datant de 1850 à 1930. Le GéoPortail permet ainsi de faire des comparaisons entre la situation actuelle et les différentes périodes historiques. Modifications de l’habitat, du paysage, des ruisseaux ou encore des réseaux routiers et ferroviaires deviennent notamment visibles. A terme, plus de 5'000 plans seront numérisés. Par ailleurs, tous les instruments de mesure disponibles sur le GéoPortail peuvent être utilisés sur les plans cadastraux. Il est ainsi possible de mesurer les dimensions de bâtiments disparus. /comm-mmi