Plus de 200 nids de frelons asiatiques détruits en Suisse en 2023

Le frelon asiatique continue de se propager rapidement en Suisse. Selon des chiffres compilés par l’Université de Lausanne, 222 nids ont été détruits dans tout le pays l’an dernier, dont 24 dans le canton du Jura.

La stratégie actuelle consiste à repérer les guêpiers avec l’aide des habitants et les détruire. Le frelon asiatique est un insecte envahissant qui n’est pas dangereux pour l’homme, mais pour les abeilles.

La plateforme frelonasiatique.ch, mise en place en mai 2023, invite les habitants à lui notifier toute présence de l'insecte nuisible. Les zones les plus touchées sont le canton de Genève et celui de Vaud, avec respectivement 108 et 40 nids détruits.