Report d’un an pour les Nuits d’été de Milandre

Patience avant de revoir les Nuits d’été de Milandre. Le nouveau comité de la société de théâtre de Boncourt a décidé de reporter le spectacle à l’été 2025, alors qu’il aurait dû se tenir au mois d’août. Le dernier s’est déroulé à Delle en 2022. Les incertitudes financières, liées à la décision de la commune de limiter les subventions, et les changements de présidence ont repoussé le début des répétitions. Patrick Fenucci a repris les rênes de l’association, qui a son pendant de l’autre côté de la frontière, en début d’année. Le Bruntrutain ne voulait pas voir cette société disparaître puisque personne ne s’était manifesté pour assumer la fonction de président. « Si on lance ça cette année pour le mois d’août, on va dans un mur », insiste Patrick Fenucci. Le spectacle devrait se dérouler au mois de juin, puisqu’une autre manifestation du même genre en Ajoie est prévue en août. Quant au lieu, tout reste ouvert. Le comité souhaite prendre le temps d’analyser toutes les possibilités en gardant l’option plein air. La dernière édition boncourtoise en 2019 s’était déroulée dans les jardins de la mairie.