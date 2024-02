« 40 ans / 40 voix » avec Pierre Steulet

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi est un jour spécial puisque c’est le jour retenu pour célébrer à l’antenne les 40 ans de la radio. Qui d’autre que le patron pour guider cette émission ? Pierre Steulet en était l’invité sur la place de la gare de Porrentruy. Enfant de Rossemaison, il est à l’origine de l’aventure de la radio jurassienne et en tient toujours le gouvernail. « On tenait absolument à ce que le Jura ait sa radio, a rappelé avec passion Pierre Steulet. C’est ça qui nous a motivé à monter cette aventure ».

Ce dimanche 18 février 2024, Pierre Steulet deviendra officiellement le seul homme de Suisse Romande à avoir dirigé une radio durant quatre décennies. Un fait unique qui méritait d’être célébré… c’est pourquoi un immense gâteau a été apporté en direct à Pierre Steulet par ses amis, des membres du Conseil d’administration de RFJ ainsi que les collaborateurs. Mais pour une fois, lui ne savait rien… A écouter ci-dessous. /clo