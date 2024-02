La justice en visio, le progrès de trop ?

« J’ai l’impression qu’on va perdre l’ambiance d’une salle d’audience, les émotions, les voix, on va perdre cette immédiateté de la justice. Dans la recherche d’une solution amiable, on aime bien échanger coup sur coup, parole contre parole. Or, dans une visio-conférence, on doit laisser l’espace à celui qui s’exprime sans interférence. Autre exemple, dans le cadre du recouvrement d’une créance, quand le débiteur est confronté directement au juge dans une même salle et qu’il doit répondre à son créancier, l’attitude est totalement différente », expose Maître Manuel Piquerez, président de l'Ordre des avocats.





Réservé à des cas exceptionnels

Du côté des juges jurassiens, le président du Tribunal de 1re instance à Porrentruy admet que cette justice délocalisée peut venir bousculer certains grands principes. David Cuenat tient cependant à rassurer et estime que la visioconférence doit être réservée à des cas exceptionnels. « Il ne faut pas surestimer la portée de cette révision. Elle vient juste clarifier le fait que l’on peut y recourir. Le juge est libre d’en faire usage ou non et d’en définir les modalités. Mais c’est vrai que cela peut être utile si la partie est à l’étranger, si elle est malade, à l’hôpital ou très âgée ou pour d’autres justes motifs. A mon sens, cela permet dans certains cas de rendre la justice dans des délais plus courts ou d’éviter une dispense de comparaître. Mais ça n’a pas vocation à devenir la règle », explique David Cuenat pour qui « le contact humain demeure essentiel, surtout dans le domaine judiciaire ».