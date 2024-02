Le Théâtre du Jura lance son Festiv’all

Un nouveau festival voit le jour au Théâtre du Jura (TDJ). Le Festiv’all, qui se tient depuis jeudi et jusqu’à samedi, est un « événement artistique et culturel dédié à toutes et tous ». Il a été imaginé par l’équipe de médiation culturelle, qui entend ouvrir les portes de l’institution jurassienne à tous les publics. « C’est une des missions du théâtre, d’être accessible », clame la médiatrice culturelle du TDJ Noémie Baudet. « Ce théâtre, c’est un peu le seul endroit où on peut se le permettre. Les autres lieux culturels de la région n’ont pas forcément les moyens financiers pour accueillir des personnes en situation de handicap », ajoute-t-elle. « Il faut parfois d’autres entrées, s’il y a des personnes à mobilité réduite ou à besoin particulier, il faut aussi du personnel supplémentaire pour les guider… De plus, il y a des structures architecturales à changer… Nous devons adapter beaucoup de petites choses, et cela coûte des sous et prend plus de temps que lors d’autres événements », explique Lydia Besson, responsable de la médiation culturelle au Théâtre du Jura.

Avec le Festiv’all, donc, le TDJ veut inciter tout le monde à se faire public : personnes avec un handicap physique et/ou un handicap mental, personnes sans handicap, habitués du TDJ ou personnes mal à l’aise dans des lieux clos… Tout sera adapté pour que chacun s’y sente chez soi. « Dans cette même idée d’accessibilité et de visibilité, nous avons aussi invité des personnes en situation de handicap à monter sur les planches », raconte Lydia Besson. En effet, la compagnie L’Au de l’Astre, qui met en scène des personnes avec handicap et d’autres sans, foulera la Grande scène du TDJ vendredi soir… et samedi, plusieurs fondations qui accueillent des personnes en situation de handicap montreront leurs créations. A l’instar des Castors, qui présenteront « Je m’appelle moi ».