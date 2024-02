Les Cerlatez passeront à 50 km/h

Il faudra lever le pied aux Cerlatez. La limitation de vitesse sera réduite de 60 km/h à 50 km/h. L’annonce a été publiée dans le dernier Journal Officiel. Cela fait suite à une requête de la commune de Saignelégier, nous a dit Yves-Alain Fleury. Le chef du Service des infrastructures souligne que pour les zones bâties, le 50 km/h est la règle générale. « Depuis 2022, c’est limité à 50 km/h à La Theurre, et c’est resté à 60 km/h aux Cerlatez. Ce n’est pas logique », note Yves-Alain Fleury qui explique également que le hameau franc-montagnard est traversé par plusieurs pistes cyclables et pédestres. Proches de la réserve de l’étang de la Gruère et abritant le Centre Nature, Les Cerlatez sont aussi fréquemment traversés par des randonneurs, relève le chef du Service des infrastructures qui estime que le passage à 50 km/h est justifié. Une fois le délai d'oppositions passé, les aménagements seront effectués dans la foulée. /ech