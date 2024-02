Voie toute tracée pour Mathieu Cerf à la présidence du Centre Jura

Mathieu Cerf devrait accéder à la présidence du Centre Jura. Jeudi soir, lors d’un congrès, le comité a présenté son candidat pour la fonction occupée ad interim par Marcel Meyer, après le retrait de Pascal Eschmann. L’Ajoulot de 33 ans est marié et père de trois enfants. Le conseiller communal de Courgenay et député au Parlement a été auditionné en début de semaine et a reçu l’appui à l’unanimité du comité directeur, qui proposera de valider sa candidature le 19 mars prochain. /ncp