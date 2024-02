Elisabeth Baume-Schneider : « Les Jurassiens peuvent être fiers de RFJ »

Elisabeth Baume-Schneider a suivi le travail et l’évolution de RFJ tout au long de son parcours politique (députée, ministre, conseillère aux Etats, conseillère fédérale) et constate que « RFJ est un vecteur d’informations et une radio locale qui donne le goût de s’intéresser à la politique. Dès qu’on sort de votre studio, on est à peine dans la rue qu’on rencontre déjà quelqu’un qui vient de nous entendre ou qui va nous engueuler » ! Preuve que parfois les journalistes bousculent les élus via les ondes sur lesquels se trouvent leurs électeurs. « C’est vrai qu’en politique on est sensible de ce qui ressort d’une interview, mais je pense que c’est vraiment le rôle d’un média d’interpeler pour que le citoyen comprenne quels sont les enjeux », explique la Breulotière avant d’ajouter qu’une « radio locale joue un rôle d’apaisement dans le débat plutôt que de mettre de l’huile sur le feu. »