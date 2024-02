« 40 ans / 40 voix » avec Raphaël Chalverat

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Pour lancer la 5e semaine d’émission, l’invité était Raphaël Chalverat, actuel chef de région de la rédaction de RFJ. Une rédaction qu’il arpente depuis 20 ans et dans laquelle il a occupé différents postes à responsabilité. Il a été chef des sports puis rédacteur en chef avant d’être nommé chef de région en 2015, poste qu’il assure toujours aujourd’hui. Passionné par son métier, Raphaël Chalverat couvre l’actualité politique du canton depuis deux décennies et anime l’émission mensuelle Pure politique sur RFJ. « Je suis un amoureux du Jura et de ma région et je n’ai pas d’autres plaisirs que de relater au quotidien ce qui s’y passe », a avoué Raphaël Chalverat.

Il était accompagné par un acteur incontournable du monde politique jurassien qui connaît aussi le milieu médiatique puisqu’il est rédacteur en chef du Jura libre. Pierre-André Comte est venu apporter sa vision de l’arrivée d’une radio locale dans le microcosme politique régional et les changements que cela a opéré. A écouter ci-dessous. /clo