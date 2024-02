De la vaisselle réutilisable lavée dans le Jura en grand volume

La première machine de lavage de vaisselle réutilisable d’envergure arrive dans le Jura. Depuis quelque temps, l’utilisation d’ustensiles et autres gobelets jetables est interdite dans les manifestations de la région, à quelques exceptions près. Les organisateurs ont donc dû trouver de nouvelles solutions pour travailler avec de la vaisselle réutilisable. Or, aucun centre de lavage à grande échelle n’existait pour l’heure dans les environs et la vaisselle sale était ainsi souvent acheminée hors du canton. C’est pourquoi PSP Hygiène a décidé de se lancer dans ce projet qui murit depuis plusieurs années maintenant. L’entreprise de Delémont a ainsi investi plus de 500'000 francs pour acquérir l’une de ces machines et les installations qui vont avec. Ce centre de lavage devrait être opérationnel dès le mois de juin et pourra laver environ 150'000 pièces par semaine, ce qui représente l’utilisation en vaisselle d’un évènement entre 40'000 et 60'000 personnes, selon José Wicki, co-fondateur de l’entreprise.