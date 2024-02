Gros lifting en vue pour la voie CJ entre Le Noirmont et Les Breuleux

Un chantier d’envergure attend les CJ. Les Chemins de Fer du Jura vont procéder à la rénovation intégrale du tronçon entre Le Noirmont et Les Breuleux. La voie, le drainage et la ligne de contact devront être renouvelés sur une distance d’un peu plus de 1,7 kilomètre. La procédure d’approbation des plans est parue dans le Journal officiel de jeudi dernier. Les travaux sont devisés à 5'200'000 francs et seront pris en charge par la Confédération via le fond FAIF. Ils ne devraient pas démarrer avant l'année prochaine. Le chantier devrait s’étaler de mi-mars 2025 à août de la même année. Il nécessitera la fermeture complète de la ligne et les trains seront remplacés par des bus. La période a été choisie pour ne pas perturber des manifestations d’envergure comme le Marché-Concours et le Chant du Gros, nous ont indiqué les CJ.







De gros travaux et une topographie complexe

Les travaux s’annoncent assez conséquents puisqu’un démontage complet de la voie actuelle est prévu. Ils nécessiteront ainsi de nouvelles fondations avec un nouveau coffre étanche en dessous du bitume avant de changer le gravier, les traverses et les rails. L’ampleur du chantier s’explique par la configuration des lieux qui présentent une pente importante ainsi que des virages qui font subir une usure plus marquée à la voie. Le secteur se trouve, par ailleurs, en forêt, ce qui ne facilitera pas l’acheminement du matériel nécessaire. Des discussions sont en cours pour pouvoir utiliser des chemins forestiers. /fco