Un petit « Wimbledon » pour chiens à Moutier

On y tapait la petite balle jaune, raquette en main. Ce sont désormais les chiens qui règnent en maîtres sur les courts supérieurs du Tennis-Club de Moutier. Depuis le début de l’année, le terrain à l’abandon a été mis à disposition des propriétaires de toutous par la Municipalité. Ils y profitent gratuitement d’un large espace de liberté entouré d’une clôture haute de trois mètres. A la base de ce projet baptisé astucieusement WimbleDog, un couple de prévôtois, Anaïs Braït et Fabian Cavallin. « Un tel espace n’existe pour ainsi dire pas dans la région. Les parcs municipaux sont interdits aux chiens. Quant à la vaste nature, la cohabitation est parfois complexe entre chiens et promeneurs, cyclistes ou joggeurs », explique Fabian Cavallin.

Projet au conditionnel

Et l’idée du couple séduit même si elle s’inscrit au conditionnel. En prêtant le terrain, la Municipalité s’assure d’un entretien régulier. Elle se réserve toutefois le droit de récupérer son bien à tout moment si un nouveau projet – immobilier ou autre - devait voir le jour.