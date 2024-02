« 40 ans / 40 voix » avec Yves Châtelain

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, Yves Châtelain était l’invité d’une émission tournée autour des jeux à l’antenne. Présent au tout début de l’histoire de Fréquence Jura, Yves est surtout connu pour les années passées à l’antenne entre 2002 et 2007. Il a animé Questions de temps en semaine, les soirées sportives, mais surtout les jeux et émissions du week-end comme Le Grand Jeu 5 sur 5 et même plus et Bon dimanche. « Au lancement de la radio en 1984, on ne savait si on était écouté, s’est remémoré Yves. Le jeu a été la meilleure façon de savoir s’il y avait du répondant de l’autre côté du poste ».

L’Ajoulot désormais établi aux Franches-Montagnes a aussi, comme pratiquement tous les animateurs de la station, posé sa voix sur les pronostics du PMU, conçus par Claude Willemin, alias « Cocodiou ». Ce dernier est venu raconter comment il s’y prend au quotidien pour réaliser ses paris et Yves, lui, a lu un pronostic du PMU « spécial RFJ ». À découvrir ci-dessous. /clo