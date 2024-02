L’indépendance a la cote auprès des infirmières

Les infirmières indépendantes sont de plus en plus nombreuses. Le Jura en compte 65, c’est 9 de plus que l’année dernière. Cette croissance constante se remarque à travers toute la Suisse. Environ 2'500 professionnels pratiquent en solo, alors que la branche en soins infirmiers compte 75'000 employés dans des institutions. Mélanie De Giacometti, la représentante de l’Association suisse des infirmières, ASI, section Neuchâtel-Jura, a travaillé elle pendant cinq ans dans deux homes différents. Voilà quelques années que l’habitante de Rossemaison a choisi de se lancer en tant qu’indépendante. Un choix que Mélanie De Giacometti a mûrement réfléchi mais qui correspond davantage à ses valeurs. « C’était vraiment dans le but de travailler selon ma propre vision des soins », indique l’infirmière. « A force de travailler en home, on entend une partie des résidents dire qu’ils ne voulaient pas vivre en institution. Petit à petit, j’ai commencé à me dire que j’avais envie de mettre mon énergie à une autre place à essayer d’aider les gens dans ce vœu de pouvoir rester chez eux ».